В квартире подозреваемого в теракте в метро Петербурга не нашли взрывчатки - СМИ

Силовики провели обыск в квартире, где проживал подозреваемый в совершении теракта в метро Петербурга Акбаржон Джалилов. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

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"По месту жительства Джалилова на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга были проведены обыски. Каких-либо подозрительных предметов, в том числе элементов взрывных устройств, обнаружено не было", - сказал собеседник издания.

По словам источника, это наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством.

При этом издание отмечает, что официальных комментариев силовиков относительно этой информации пока не было.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.