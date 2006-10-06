В Грузии на выборах лидирует партия Саакашвили

По данным экзит-полов, на выборах в органы местного самоуправления Грузии лидирует пропрезидентская партия "Единое национальное движение".

Как сообщает РИА Новости, согласно опросу, организованному НПО "Новое поколение, новая инициатива", из шести политических партий и объединений на первое место вышло "Единое нацдвижение" (68,08%). За ним идут политическое объединение "Давиташвили, Хидашели, Бердзенишвили" (12,21%), Лейбористская партия (10,39%), "Промышленность спасет Грузию" (5,11%), партия "Путь Грузии" (2,52%), Партия национальной идеологии (0,03%).

По данным другой неправительственной организации "Бизнесконсалтинг групп", которая также проводила опрос среди избирателей Тбилиси, лидирует "Единое национальное движение". Пропрезидентская партия, по версии этой НПО, набрала 56,4 % голосов избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гурам ЧАЛАГАШВИЛИ на пресс-конференции сообщил, что всего в выборах приняли участие 33,87% столичных избирателей и 51,6% избирателей в регионах страны.