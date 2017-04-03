Взрыв в Петербурге: российские эксперты выдвинули версию о террористе с "поясом шахида"

Ветеран одного из российских спецподразделений считает, что характер повреждений вагона говорит в пользу версии террориста-смертника с «поясом шахида».

Об этом сообщает российское издание «Известия».

«Если анализировать то, как изогнуты двери вагонов, то можно предположить, что высота взрывного устройства в момент детонации была на 80-120 см, объем взрывчатого вещества от 200 до 350 г. Косвенно это может свидетельствовать о смертнике — взрывное устройство находилось на теле, в районе пояса. Было ли это самодельное взрывное устройство или штатный боеприпас, покажет следствие, но характерных отверстий от осколков противопехотных боеприпасов на обшивке вагона нет, если судить по фотографиям и видео, опубликованным в сети и в СМИ. Большое количество крови на стенах вагона также может говорить о смертнике – его тело разорвало. Кровь раненых – на полу. А вот на стенах вагона, скорее всего, останки смертника», – пояснил бывший спецназовец.

Правда, в сети некоторые специалисты уже делают предположения о том, что взрыв в петербургском метро устроили не смертники, а правые националисты. Но националисты никогда не тяготели к подобным акциям и уж точно никогда не становились смертниками. Как рассказал «Известиям» оперативный сотрудник ФСБ России, работающий по теме экстремизма, скорее всего, правые националисты не имеют к взрыву отношения.

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«Почерк не их, — отметил источник «Известий». — Они предпочитают не такие мощные заряды и не устраивают подрывы в транспорте. Здесь же заряд сработал на уровне пояса, то есть это мог быть смертник либо что-то перевозили в рюкзаке. Например, «накопали» снаряды времен войны. Но врыв был бы другим. Версии строить рано, слишком мало информации. Но если это исламисты, то уже в ближайшее время они возьмут на себя ответственность за взрыв».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сейчас все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход.

Ранее Путин прокомментировал взрыв на синей ветке метро Санкт-Петербурга. Говоря о причинах, он отметил, что еще рано делать выводы: все покажут результаты расследования.