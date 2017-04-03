Сербия сделала свой выбор: как Вучич хочет расширить свою власть - Die Presse

За 25 лет Александр Вучич, вероятно, стал первым президентом Сербии, который получил необходимое большинство голосов уже в первом туре. Но его абсолютная воля к власти вызывает беспокойство. Об этом пишет Томас Розер в статье "Сербия сделала свой выбор: Как Вучич хочет расширить свою власть", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Не прошло и года после его последней победы. Тем не менее, несмотря на внушительное парламентское большинство для своего правительства, популистский премьер Сербии Александр Вучич с удвоенной силой стремится занять скорее репрезентативную должность президента. Именно страх того, что другой кандидат из его партии может проиграть выборы, заставил главу Сербской прогрессивной партии (SNS) пойти на, казалось бы, противоречивый шаг и сменить должность.

Ему удалось достичь своей цели. После подсчета 91% бюллетеней, Вучич получил 55,13% голосов на вчерашних президентских выборах. Он уверенно победил своих соперников, бывшего омбудсмена Сашу Янковича, бывшего министра иностранных дел Вука Еремича и кандидата-пародиста, второго тура не будет.

Но бывший министр информации покойного экс-автократа Слободана Милошевича не собирается лишать себя власти. Напротив, 47-летний политик хочет управлять страной не с правительственной скамьи, а из президентского дворца. Но стремящаяся к членству в ЕС Сербия не является президентской демократией. Во время своего второго срока, Борис Тадич, экс-президент (с 2008 по 2012) уже безуспешно пытался управлять Сербией с правительственной скамьи, в обход парламента, с помощью подставного человека.

Поиск подходящего премьер-министра

Не только конституционные вопросы, но и авторитарный характер и абсолютное стремление к власти всесильного Вучича заставляют расколотую оппозицию предостерегать от укрепления управленческой системы, которую уже не контролирует парламент. В мае Томислав Николич передаст свои полномочия. До тех пор у Вучича есть время, чтобы выбрать преемника, с помощью которого можно будет управлять страной опосредованно. Уход от власти и делегирование полномочий тяжело дается сосредоточенному на контроле Вучичу. Он окружил себя такими некомпетентными коллегами, что ему приходится быть "министром почти в каждом министерстве", - насмехался лидер ультра-националистической SRS Воислав Шешель над своим бывшим учеником.

При выборе преемника у Вучича будут три кандидата, но у всех будут свои недостатки. Если выбрать послушного вассала партии, министра внутренних дел Небойшу Стевановича, то у Вучича будет лояльный, но не слишком компетентный заместитель. Это может обеспечить оппозиции поле для нападения – и вызвать сопротивление у партнеров по коалиции. Выбор беспартийного технократа без политических амбиций, такого, как министр финансов Душан Вуйович, может расстроить его однопартийцев. Предложить можно и главу социалистов, бывшего премьера Ивицу Дачича. Но не только сопротивление партии, но и сама кандидатура нынешнего министра иностранных дел, с точки зрения Вучича, укрепит позиции его предшественника в правительстве. Амбициозные правители не терпят возле себя других богов.

"Представление только начинается"

Кроме результатов выборов, одно уже известно наверняка: не стоит рассчитывать на спокойствие в Белграде. Кроме смены постов в правительстве, аналитики также ожидают перегруппировок в лагере беспокойной оппозиции. Прежде всего, по слухам, беспартийные кандидаты Янкович и Йеремич планируют создать новые партии. Предстоящие в 2018 году выборы мэра Белграда могут заставить Вучича в третий раз созвать своих соотечественников на досрочные парламентские выборы. Потому что в столице у его партии SNS сравнительно слабые позиции. После президентских выборов у сербов не будет времени на отдых, прогнозирует еженедельник "NIN". "Представление только начинается".