Украина подтвердила готовность присоединиться к операции НАТО в Афганистане

Позиция НАТО относительно политики “открытых дверей” для Украины не изменилась, украинские правительство и народ решают с какой скоростью двигаться по направлению к евроатлантическим структурам.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР в ходе третьего раунда Консультаций Украина-НАТО на уровне министров обороны, которые завершились сегодня в португальском городе Синтра, сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны.

По словам министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО, который возглавлял украинскую делегацию, “дискуссия была откровенной, конструктивной и содержательной”.

Руководитель отечественного оборонного ведомства отметил, что курс Украины в секторах безопасности и оборонном остается неизменным и необратимым.

Также А.ГРИЦЕНКО заявил, что наше государство будет продолжать участие в операции НАТО в Косово, будет сохранять миротворческий персонал в Ираке и выполнять миротворческие задания в Либерии.

Кроме того, как добавил министр обороны Украины, во время Консультаций украинская сторона подтвердила готовность предоставить военный персонал для участия в операции НАТО в Афганистане.

“Для этого будет подготовлено соответствующее решение Президента Украины. Речь идет не о боевом подразделении, а о военном персонале медицинского направления, управления воздушным движением, предоставления экспертной и другой помощи”, - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Я.СХЕФФЕР оценил результаты консультаций Украина-НАТО на уровне министров обороны как успешные.

По его словам, между Североатлантическим альянсом и Украиной происходит интенсифицированный диалог, в рамках которого продолжается активное сотрудничество в секторе обороны, безопасности и гражданском секторе.

Я.СХЕФФЕР также отметил, что Украина принимает непосредственное участие в важных элементах операций НАТО. В частности, речь идет об использовании украинской стратегической транспортной авиации для потребностей Альянса.

По итогам заседания его участники подписали Письмо о намерениях относительно учреждения Сети партнерства Украина-НАТО для повышения информированности гражданского общества. Создание такой Сети будет способствовать развитию в Украине экспертизы гражданского общества в вопросах безопасности и обороны.