В Багдаде 17 человек погибли из-за подрыва смертником грузовика
Смертник подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на юге Багдада.
В столице Ирака Багдаде в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 получили ранения. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
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Смертник подорвал начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускном пункте на юге Багдада. В это время его машина стояла в очереди среди других автомобилей. После взрыва некоторые из машин загорелись.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Но нападение произошло в то время, когда иракская армия успешно наступает на последний крупный оплот боевиков "ИГ" в Мосуле.
По мере того, как террористы теряют свои позиции в Мосуле, они усиливают бомбовые нападения в других местах Ирака.