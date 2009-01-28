Глава семьи, потеряв работу, убил жену, пятерых детей и застрелился

Житель американского города Уилмингтон (Wilmington) застрелил свою жену, пятерых детей , а потом и себя, после того как он и его супруга были уволены с работы, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ и представителей полиции.

По их данным, после того, как супруги Люпо (Lupoe), медицинские служащие одной из клиник Лос-Анджелеса, потеряли работу, они договорились застрелиться и застрелить при этом пятерых детей - двухлетних мальчиков-близнецов, пятилетних девочек-близнецов и восьмилетнюю девочку, чтобы не оставлять их чужим людям после своей смерти.

О совместном решении покончить со своей жизнью и с жизнями детей свидетельствует предсмертное письмо, оставленное супругами и направленное факсом в редакцию местного телеканала KABC-TV. "Зачем оставлять детей незнакомым людям?", - говорится в предсмертном письме главы семейства, Эрвина Люпо, в котором он также утверждал, что именно жена предложила таким образом раз и навсегда покончить с жизненными проблемами. Сразу после получения факса представители телеканала обратились в полицию, которая немедленно отреагировала и прибыла к месту происшествия - двухэтажному дому в Уилмингтоне, городу между Лос-Анджелесом и Лонг-Бич.

По словам представителей телекомпании KABC-TV, полиция прибыла на место инцидента всего несколько минут спустя после преступления - в комнатах еще чувствовался пороховой запах. Хотя, согласно письму, к убийствам была причастна и жена Эрвина Люпо, полиция рассматривает именно его как виновного в этом преступлении, сообщает агентство. Администрация медицинского центра Kaiser Permanente, в которой работали супруги, пока не дала комментариев по предсмертному письму, в котором также указывалось, что администратор медцентра в грубой форме отстранил их от работы, предложив обратиться с жалобой в профсоюз.

РИА Новости