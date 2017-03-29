В Португалии аэропорт на острове Мадейра переименуют в честь Роналду

Португальские власти решили присвоить аэропорту неподалеку от города Фуншал на острове Мадейра имя его знаменитого уроженца – нападающего "Реала" и сборной страны Криштиану Роналду. Об этом ссобщает Русская служба ВВС.

Читайте также18-летнего австралийца чуть не съел крокодил, когда он хвастался перед подружкой

В городе уже есть бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, работающие под брендом CR7, который является распространенным прозвищем футболиста.

Издание отмечает, что идея переименования аэропорта встретила сопротивление со стороны местных политиков. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.

Кроме того, группа жителей Мадейры несколько месяцев назад обратилась к правительству с петицией, в которой говорилось, что переименование аэропорта не оправдано, но глава правительства острова в недавнем интервью раскритиковал скептиков, заявив, что им "не хватает манер".

Церемония переименования аэропорта, в которой примет участие сам футболист, состоится в среду. Аэропорт Мадейры считается функционирует с 8 июля 1964 года и имеет одну взлётно-посадочную полосу.

Как писал УНИАН, португалец Роналду является самым высокооплачиваемым представителем футбольного мира в сезоне 2016/17.