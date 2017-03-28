Цинковый поезд предусмотрен: соратник Кадырова пригрозил расправой украинскому нардепу
Украинскому парламентарию угрозу адресовал глава парламента Чечни.
Глава чеченского парламента Магомед Даудов отреагировал на выступление украинского нардепа Игоря Мосийчука относительно призыва к поддержке повстанцев в Чечне. Выступление Мосийчука Даудов прокомментировал в своем Instagram.
Чеченский политик заявил, что выступление Мосийчука был полно цинизма и преступных призывов «предоставить политическую, а в случае необходимости и военную поддержку чеченскому "подполью".
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«И если господин Мосийчук хочет организовать "военный поход" против России и Чечни, то мы встретим его с "почестями". Двух "добровольцев" с такой "украинской братвы", когда-то воевавших на стороне террористов, Клыха и Карпюка, мы уже посадили на длительные сроки. Уверен, найдем теплые места и для Мосийчука из его дружков. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрен. Бесплатно отправим, с оркестром», - написал Даудов.
Однако, соратник Кадырова добавил, что предварительно обратится в российскую прокуратуру "с просьбой дать соответствующую оценку подобным высказываниям".
Дорогие, друзья! В то время, когда во всем мире идет бескомпромиссная война с международным терроризмом, когда из разных уголков планеты к нам непрерывно доходят печальные новости о чудовищных акциях насилия и устрашения происходят вещи, которые на мой взгляд стоят за гранью человеческого понимания. К разряду таких, мягко говоря, странных явлен я отношу молчаливую реакцию европейских парламентариев на возмутительные по своему циничному и преступному содержанию призывы депутата украинской рады Игоря Мосийчука. Этот, с позволении сказать, политик, имея ввиду последнюю вылазку игиловских бандитов против одного из подразделений Росгвардии в Чеченской Республике, призвал власти Украины оказать политическую, а в случае необходимости и военную поддержку чеченскому "подполью". И это осмеливается говорит законодатель, который сам пришел к власти путем кровавого госпереворота. Неужели такими депутатами "новая Украина" собирается представят свою законодательную власть в Европарламенте ЕС!? Разумеется, мы, депутаты Парламента Чеченской Республики не можем оставить бредовое заявленіе депутата украинской рады Игоря Мосийчука незамеченным. Чеченский Народ, который стойко пережил немыслимые по своему масштабу потери нанесенные террористами из 53-х стран, под руководством Ахмата-Хаджи, а затем и Рамзана Кадыровых раз и навсегда искоренил это глобальное зло в своей республике. И если господин Мосийчук хочет организовать "военный поход" против России и Чечни, то мы встретим его с "почестями". Двух "добровольцев" из такой "украинской братвы", воевавших когда-то на стороне террористов, Клыха и Карпюка, мы уже заключили на длительные сроки. Уверен, найдем теплые места и для Мосийчука с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрен. Бесплатно отправим, с оркестром. Но для начала, чтобы охладить "воинственный" душок зарвавшегося провокатора, мы, согласно законодательству России, все-таки обратимся в прокуратуру с просьбой о соответствующей оценке таких высказываний. Очень надеемся, что фашист Мосийчук сполна ответит за оскорбление памяти наших погибших братьев и "героизацию" безжалостных игиловских убийц.
Как сообщалось, в ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской было совершено нападение на воинскую часть Росгвардии. У нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих из них - муляжи поясов смертников.