Цинковый поезд предусмотрен: соратник Кадырова пригрозил расправой украинскому нардепу

Глава чеченского парламента Магомед Даудов отреагировал на выступление украинского нардепа Игоря Мосийчука относительно призыва к поддержке повстанцев в Чечне. Выступление Мосийчука Даудов прокомментировал в своем Instagram.

Чеченский политик заявил, что выступление Мосийчука был полно цинизма и преступных призывов «предоставить политическую, а в случае необходимости и военную поддержку чеченскому "подполью".

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«И если господин Мосийчук хочет организовать "военный поход" против России и Чечни, то мы встретим его с "почестями". Двух "добровольцев" с такой "украинской братвы", когда-то воевавших на стороне террористов, Клыха и Карпюка, мы уже посадили на длительные сроки. Уверен, найдем теплые места и для Мосийчука из его дружков. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрен. Бесплатно отправим, с оркестром», - написал Даудов.

Однако, соратник Кадырова добавил, что предварительно обратится в российскую прокуратуру "с просьбой дать соответствующую оценку подобным высказываниям".

Как сообщалось, в ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской было совершено нападение на воинскую часть Росгвардии. У нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих из них - муляжи поясов смертников.