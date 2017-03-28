На Кубе умерла младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро

В столице Кубы Гаване скончалась 78-летняя Агустина-дель-Кармен Кастро. Она была родной младшей сестрой бывшего руководителя Кубы Фиделя Кастро и нынешнего лидера страны Рауля Кастро, сообщает ТСН со ссылкой на El Nuevo Herald.

Сестра умершей Хуанита-Мария, которая живет в Майами, рассказала, что Августина сломала бедро. После операции в организм попала инфекция и произошло заражение крови. Это стало основной причиной смерти. Местные СМИ пишут, якобы у женщины была еще и пневмония, а последние годы она страдала болезнью Альцгеймера.

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Агустина Кастро редко появлялась на публике, вообще не принимала участия в политической жизни и не занимала никаких государственных должностей. Женщина жила с дочкой Линой Родригес Кастро на Кубе, а еще двое ее сыновей Ангел и Сильвио проживают в Орландо в штате Флорида в США. Они приехали на порохорон матери. А вот сестра Хуанита не смогла.

Муж Агустины, известный пианист Сильвио Родригес Карденас, умер в 2009 году.

Всего у кубинского революционера и госдеятеля Кубы Фиделя Кастро было шесть братьев и сестер. Сестра Анхела умерла в 2012-м, сам Фидель и его старший брат Рамон – в прошлом году. Агустина – вчера, 26 марта.

В живых остались трое: 83-летняя Хуанита-Мария живет в США, 82-летняя Эмма живет в Мексике, а 85-летний Рауль сейчас занимает самую высокую должность на Кубе – он является председателем Госсовета и Совета министров.