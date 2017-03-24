The Washington Post: 10 критиков Путина, которые были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах

Не все, кто ссорится с президентом России Владимиром Путиным, погибают при жестоких или подозрительных обстоятельствах – далеко не все. Но достаточно много громких критиков политики Путина были убиты, и убийство российского гражданина, который искал убежища в Украине, привело к спекуляциям о причастности Кремля.

Об этом пишет Дэвид Филипов в статье "Десять критиков Владимира Путина, которые умерли насильственной смертью или при подозрительных обстоятельствах", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова в Киеве, бывшего члена Российской коммунистической партии, который начал резко критиковать Путина после бегства из России в 2016 году, "актом государственного терроризма со стороны России".

Это вызвало резкие упреки со стороны представителя Путина, который назвал это обвинение "абсурдным". На протяжении многих лет Кремль всегда с презрением отвергал само понятие политических убийств.

Но критики Путина не могли не провести параллели с необъяснимой гибелью других врагов Кремля. "У меня сложилось впечатление (я надеюсь, что это просто впечатление), что в России начала распространяться практика убийства политических оппонентов", - сказал "The Moscow Times" Геннадий Гудков, бывший депутат парламента и экс-сотрудник службы безопасности.

Вот несколько откровенных критиков Путина, которые были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах.

Борис Немцов, 2015

В 1990-х годах Немцов был политической звездой "молодых реформаторов" постсоветской России. Он стал вице-премьер-министром, и некоторое время его считали возможным будущим президентом, но в 2000 году именно Путин сменил бывшего президента Бориса Ельцина. Немцов публично поддержал этот выбор, но его критика становилась все более громкой, после того, как Путин ограничил гражданские свободы, и, в конечном итоге, Немцов был отодвинут на задний план российской политической жизни. Он возглавил массовые уличные митинги в знак протеста против результатов парламентских выборов 2011 года и писал статьи о коррупции чиновников. Его также несколько раз арестовывали, когда Кремль расправлялся с оппозиционными митингами. В феврале 2015 года, спустя всего несколько часов после призыва присоединиться к демонстрации против военного участия России в Украине, Немцову выстрелили в спину четыре раза неизвестные нападавшие, по версии Кремля. Путин взял расследование убийства Немцова "под персональный контроль", но убийца остается на свободе.

Борис Березовский, 2013

Считается, что Березовский, самопровозглашенный магнат, который прочно укрепился во внутреннем круге Ельцина в конце 1990-х годов, способствовал приходу Путина к власти (включая кампанию в СМИ, которая оклеветала Немцова). Но при новом президенте Березовский не смог получить то влияние, на которое надеялся. Конфликт с Путиным привел к его изгнанию из страны в Великобританию, где он поклялся свергнуть президента. Он также обвинил Кремль в организации убийства Александра Литвиненко, бывшего офицера разведки и осведомителя, отравленного в 2009 году. Березовский был найден мертвым в закрытой ванной в своем доме в Соединенном Королевстве, с петлей на шее, поэтому сначала это сочли самоубийством. Однако, коронер не смог установить причину смерти.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, 2009

Маркелов был адвокатом по правам человека, известным тем, что представлял чеченское гражданское население в делах против российской армии о нарушении прав человека. Он также представлял журналистов, оказавшихся в затруднительном положении после написания статей, критикующих Путина, включая корреспондента "Новой газеты" Анну Политковскую, убитую в 2006 году. Маркелова застрелил вооруженный человек в маске возле Кремля. Бабурову, также журналистку "Новой газеты", убили, когда она пыталась ему помочь. Российские власти заявили, что за этими убийствами стоит неонацистская группировка, и двое ее членов были осуждены за их убийство.

Сергей Магнитский, 2009

Юрист Сергей Магнитский умер в заключении в ноябре 2009 года, после того, как его, предположительно, жестоко избили, а затем отказали в медицинской помощи. Он работал на британско-американского бизнесмена Уильяма Браудера, расследовал дело о крупном налоговом мошенничестве. Предположительно, Магнитский был арестован после того, как обнаружил доказательства того, что в мошенничестве были замешаны полицейские. В 2012 году Магнитский был посмертно признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а Браудер лоббировал правительство США, чтобы наложить санкции на тех, кто был причастен к его смерти. Закон о санкциях назван в его честь, и с тех пор применяется к нарушителям прав в других делах.

Наталья Эстемирова, 2009

Наталья Эстемирова была журналисткой, расследовавшей похищения и убийства, которые стали обычным явлением в Чечне. Там, пророссийские силы безопасности осуществляли жестокое преследование, чтобы уничтожить исламских боевиков, ответственных за одни из самых страшных терактов в стране. Как и журналистка Анна Политковская, Эстемирова рассказывала о гражданских лицах, которые часто оказывались между этими двумя жестокими сторонами. Эстемирову похитили возле ее дома, несколько раз выстрелили, включая выстрел в упор в голову, и выбросили в лесу поблизости. Никто не был осужден за ее убийство.

Анна Политковская, 2006

Анна Политковская была российским корреспондентом "Новой газеты", в своей книге "Путинская Россия" она обвинила кремлевского лидера в том, что он превратил страну в полицейское государство. Она много писала о злоупотреблениях в Чечне и несколько раз появлялась на радиошоу в Москве. Ее расстреляли в упор в лифте ее дома. В ее убийстве обвинили пять человек, но судья обнаружил, что это было убийство по контракту, за него заплатили 150 000 долл. США, но личность заказчика так и не установили. Путин отрицал причастность Кремля к убийству Политковской, заявив, что ее "смерть сама по себе наносит больший вред нынешним властям как в России, так и в Чечне ... чем ее деятельность".

АлександрЛитвиненко, 2006

Александр Литвиненко был бывшим агентом КГБ, который умер через три недели после того, как выпил чашку чая со смертельным полонием-210 в лондонском отеле. Британское расследование показало, что Литвиненко был отравлен российскими агентами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которые действовали по приказу, "вероятно, одобренному президентом Путиным". Россия отказалась их экстрадировать, а в 2015 году российский президент вручил Луговому медаль за "заслуги перед отечеством". После ухода из ФСБ, Литвиненко стал активным критиком службы, которой руководил Путин, и позже он обвинил службу безопасности в организации серии взрывов домов в России в 1999 году, в результате которых погибли сотни людей. За этим последовало вторжение России в Чечню в том же году, а вместе с ним и приход к власти Путина. По подозрениям, Березовский был причастен к, по крайней мере, части плана, чтобы привести Путина в Кремль, но позже он попытался обвинить Путина в убийстве Литвиненко. Литвиненко также обвинил Путина в убийстве Политковской.

СергейЮшенков, 2003

Приветливый бывший полковник армии был фаворитом парламентских репортеров в начале 1990-х годов, когда я изучал торговлю для The Moscow Times. Сергей Юшенков только зарегистрировал свое движение "Либеральная Россия" как политическую партию, когда его застрелили возле его дома в Москве. Юшенков собирал доказательства, которые, по его мнению, указывали на то, что правительство Путина стояло за одним из взрывов квартир в 1999 году.

Юрий Щекочихин, 2003

Юрий Щекочихин, журналист и автор, который писал о преступности и коррупции в бывшем Советском Союзе, когда это было еще очень трудно делать, однажды присоединился ко мне во время полицейского рейда по наркопритонам в Филадельфии в 1988 году. Он расследовал взрывы домов в 1999 году для "Новой газеты", когда в июле 2003 года его поразила таинственная болезнь. Он умер внезапно, за несколько дней до того, как должен был уехать в Соединенные Штаты. Его медицинские документы российские власти объявили секретными.