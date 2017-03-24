The Washington Post: 10 критиков Путина, которые были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах

17:06, 24 марта 2017
Мир
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Кремль отвергает само понятие политических убийств, но критики Путина не могли не провести параллели между убийством Вороненкова и необъяснимой гибелью других врагов Кремля.

Иллюстрация / REUTERS

Не все, кто ссорится с президентом России Владимиром Путиным, погибают при жестоких или подозрительных обстоятельствах – далеко не все. Но достаточно много громких критиков политики Путина были убиты, и убийство российского гражданина, который искал убежища в Украине, привело к спекуляциям о причастности Кремля.

Об этом пишет Дэвид Филипов в статье "Десять критиков Владимира Путина, которые умерли насильственной смертью или при подозрительных обстоятельствах", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова в Киеве, бывшего члена Российской коммунистической партии, который начал резко критиковать Путина после бегства из России в 2016 году, "актом государственного терроризма со стороны России".

В Кремле заявления о причастности к убийству Вороненкова называют "абсурдными" / Фото УНИАН

Это вызвало резкие упреки со стороны представителя Путина, который назвал это обвинение "абсурдным". На протяжении многих лет Кремль всегда с презрением отвергал само понятие политических убийств.

Но критики Путина не могли не провести параллели с необъяснимой гибелью других врагов Кремля. "У меня сложилось впечатление (я надеюсь, что это просто впечатление), что в России начала распространяться практика убийства политических оппонентов", - сказал "The Moscow Times" Геннадий Гудков, бывший депутат парламента и экс-сотрудник службы безопасности.

Вот несколько откровенных критиков Путина, которые были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах.

Борис Немцов, 2015

Немцову выстрелили в спину четыре раза неизвестные нападавшие / Фото УНИАН

В 1990-х годах Немцов был политической звездой "молодых реформаторов" постсоветской России. Он стал вице-премьер-министром, и некоторое время его считали возможным будущим президентом, но в 2000 году именно Путин сменил бывшего президента Бориса Ельцина. Немцов публично поддержал этот выбор, но его критика становилась все более громкой, после того, как Путин ограничил гражданские свободы, и, в конечном итоге, Немцов был отодвинут на задний план российской политической жизни. Он возглавил массовые уличные митинги в знак протеста против результатов парламентских выборов 2011 года и писал статьи о коррупции чиновников. Его также несколько раз арестовывали, когда Кремль расправлялся с оппозиционными митингами. В феврале 2015 года, спустя всего несколько часов после призыва присоединиться к демонстрации против военного участия России в Украине, Немцову выстрелили в спину четыре раза неизвестные нападавшие, по версии Кремля. Путин взял расследование убийства Немцова "под персональный контроль", но убийца остается на свободе.

Борис Березовский, 2013

Борис Березовский / REUTERS

Считается, что Березовский, самопровозглашенный магнат, который прочно укрепился во внутреннем круге Ельцина в конце 1990-х годов, способствовал приходу Путина к власти (включая кампанию в СМИ, которая оклеветала Немцова). Но при новом президенте Березовский не смог получить то влияние, на которое надеялся. Конфликт с Путиным привел к его изгнанию из страны в Великобританию, где он поклялся свергнуть президента. Он также обвинил Кремль в организации убийства Александра Литвиненко, бывшего офицера разведки и осведомителя, отравленного в 2009 году. Березовский был найден мертвым в закрытой ванной в своем доме в Соединенном Королевстве, с петлей на шее, поэтому сначала это сочли самоубийством. Однако, коронер не смог установить причину смерти.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, 2009

Маркелов был адвокатом по правам человека, известным тем, что представлял чеченское гражданское население в делах против российской армии о нарушении прав человека. Он также представлял журналистов, оказавшихся в затруднительном положении после написания статей, критикующих Путина, включая корреспондента "Новой газеты" Анну Политковскую, убитую в 2006 году. Маркелова застрелил вооруженный человек в маске возле Кремля. Бабурову, также журналистку "Новой газеты", убили, когда она пыталась ему помочь. Российские власти заявили, что за этими убийствами стоит неонацистская группировка, и двое ее членов были осуждены за их убийство.

Сергей Магнитский, 2009

Магнитский был посмертно признан виновным в уклонении от уплаты налогов / Фото The New Times

Юрист Сергей Магнитский умер в заключении в ноябре 2009 года, после того, как его, предположительно, жестоко избили, а затем отказали в медицинской помощи. Он работал на британско-американского бизнесмена Уильяма Браудера, расследовал дело о крупном налоговом мошенничестве. Предположительно, Магнитский был арестован после того, как обнаружил доказательства того, что в мошенничестве были замешаны полицейские. В 2012 году Магнитский был посмертно признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а Браудер лоббировал правительство США, чтобы наложить санкции на тех, кто был причастен к его смерти. Закон о санкциях назван в его честь, и с тех пор применяется к нарушителям прав в других делах.

Наталья Эстемирова, 2009

Наталья Эстемирова была журналисткой, расследовавшей похищения и убийства, которые стали обычным явлением в Чечне. Там, пророссийские силы безопасности осуществляли жестокое преследование, чтобы уничтожить исламских боевиков, ответственных за одни из самых страшных терактов в стране. Как и журналистка Анна Политковская, Эстемирова рассказывала о гражданских лицах, которые часто оказывались между этими двумя жестокими сторонами. Эстемирову похитили возле ее дома, несколько раз выстрелили, включая выстрел в упор в голову, и выбросили в лесу поблизости. Никто не был осужден за ее убийство.

Анна Политковская, 2006

Анна Политковская была российским корреспондентом "Новой газеты", в своей книге "Путинская Россия" она обвинила кремлевского лидера в том, что он превратил страну в полицейское государство. Она много писала о злоупотреблениях в Чечне и несколько раз появлялась на радиошоу в Москве. Ее расстреляли в упор в лифте ее дома. В ее убийстве обвинили пять человек, но судья обнаружил, что это было убийство по контракту, за него заплатили 150 000 долл. США, но личность заказчика так и не установили. Путин отрицал причастность Кремля к убийству Политковской, заявив, что ее "смерть сама по себе наносит больший вред нынешним властям как в России, так и в Чечне ... чем ее деятельность".

АлександрЛитвиненко, 2006

Александр Литвиненко был бывшим агентом КГБ, который умер через три недели после того, как выпил чашку чая со смертельным полонием-210 в лондонском отеле. Британское расследование показало, что Литвиненко был отравлен российскими агентами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которые действовали по приказу, "вероятно, одобренному президентом Путиным". Россия отказалась их экстрадировать, а в 2015 году российский президент вручил Луговому медаль за "заслуги перед отечеством". После ухода из ФСБ, Литвиненко стал активным критиком службы, которой руководил Путин, и позже он обвинил службу безопасности в организации серии взрывов домов в России в 1999 году, в результате которых погибли сотни людей. За этим последовало вторжение России в Чечню в том же году, а вместе с ним и приход к власти Путина. По подозрениям, Березовский был причастен к, по крайней мере, части плана, чтобы привести Путина в Кремль, но позже он попытался обвинить Путина в убийстве Литвиненко. Литвиненко также обвинил Путина в убийстве Политковской.

СергейЮшенков, 2003

Приветливый бывший полковник армии был фаворитом парламентских репортеров в начале 1990-х годов, когда я изучал торговлю для The Moscow Times. Сергей Юшенков только зарегистрировал свое движение "Либеральная Россия" как политическую партию, когда его застрелили возле его дома в Москве. Юшенков собирал доказательства, которые, по его мнению, указывали на то, что правительство Путина стояло за одним из взрывов квартир в 1999 году.

Юрий Щекочихин, 2003

Юрий Щекочихин, журналист и автор, который писал о преступности и коррупции в бывшем Советском Союзе, когда это было еще очень трудно делать, однажды присоединился ко мне во время полицейского рейда по наркопритонам в Филадельфии в 1988 году. Он расследовал взрывы домов в 1999 году для "Новой газеты", когда в июле 2003 года его поразила таинственная болезнь. Он умер внезапно, за несколько дней до того, как должен был уехать в Соединенные Штаты. Его медицинские документы российские власти объявили секретными.

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