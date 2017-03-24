Foreign Policy: "Последний диктатор Европы" подтверждает свой титул после жестокой расправы с протестами

"В #Беларуси задержано еще больше людей. Мои друзья и коллеги. #Лукашенко напоминает миру, что есть люди, которые не могут измениться". Об этом пишет Эмили Тэмкин в статье "Последний диктатор Европы" подтверждает свой титул после жестокой расправы с протестами", опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

Так в четверг написала Ханна Любакова, белорусский журналист, проживающая в Лондоне, в Twitter. Ее твит подразумевал Александра Лукашенко, так называемого последнего диктатора Европы и президента Беларуси.

Также в четверг, за два дня до очередного крупного запланированного протеста, белорусское государственное телевидение сообщило, что службы безопасности страны, которые до сих пор называются КГБ, задержали неопределенное количество людей, подозреваемых в планировании массовых беспорядков.

Только в прошлом месяце возобновились разговоры о том, что Лукашенко отворачивается от России и ориентируется на Европу. Он балансировал между ними в течение многих лет, и удвоил усилия, чтобы выйти из тени Москвы после аннексии Крыма в 2014 году.

Флирт с Западом, чтобы умерить влияние России, - это стратегия, которую давно использовал Лукашенко, - сказал Foreign Policy Мэтью Роянски из Института Кеннана в Центре Вильсона. "Именно поэтому Лукашенко последовательно осуждал аннексию Крыма Россией и пытался восстановить связи с Западом в течение последних нескольких лет".

Показательный пример: в январе этого года Беларусь объявила безвизовый режим для граждан из 80 стран, включая США. И когда Россия пригрозила вдвое сократить экспорт нефти в Беларусь и создать зону безопасности там, где ранее была практически открытая граница с Беларусью, Лукашенко ответил, что его отношения с Россией ухудшились, потому что Россия боится, что Беларусь повернется к Западу.

Но, похоже, Лукашенко сам этого боится. С 1 марта были арестованы более 150 человек за протест против "налога на паразитов" для безработных. По словам Лукашенко, он должен был бороться с "социальным паразитизмом". Но, несколько неожиданно, массы, в ответ на это, вышли на улицы и продолжали протестовать даже после 9 марта, когда было объявлено, что налог приостановлен до 2018 года.

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В минувшее воскресенье были арестованы, по меньшей мере, трое лидеров протеста, и теперь еще больше перед запланированным на субботу протестом. Во вторник Лукашенко заявил, что власти арестовали членов так называемой пятой колонны иностранных боевиков, прошедших подготовку в Украине, а также в Польше и Литве. "Есть люди, которые стремятся подорвать ситуацию в стране. Я называю их пятой колонной. Они не оппозиция. Они хотят организовать восстание в стране", - сказал он.

Пресс-секретарь МИД Литвы отклонила заявление Лукашенко. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс "не услышал обоснованного заявления со стороны Беларуси", - сказала FP представитель пресс-службы. Он советует "белорусской администрации перестать искать в других странах и внутри государства врагов, которых можно обвинить в напряженной ситуации в Беларуси", - добавила она. Министерства иностранных дел Украины и Польши не сразу ответили на запрос о комментариях.

То, что Лукашенко обвиняет иностранных провокаторов, не стало неожиданностью, - сказал Роянски. "Это было его сообщение, которое касалось и протестных движений более десятилетия назад, он считает, что это внешний, обычно западный, заговор с целью дестабилизации Беларуси".

И то, что Лукашенко перешел от своей прозападной риторики к обвинению своих соседей "позволяет предположить, что Лукашенко продолжит политику балансирования, реагируя на давление и возможности со всех сторон", - сказал Роянски.

Но задержанные – это организаторы протестов и журналисты. Это указывает на то, что сейчас наибольшее давление на Лукашенко оказывает не Россия или Запад, а сама Беларусь.