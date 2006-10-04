Пастор в США изобрел ”банкомат Христа”

Евангелистский пастор одной из церквей в штате Джорджиа (США) Марте БЕЙКЕР применяет в своей деятельности технологические новшества ХХІ столетия, сообщает газета «Лос Анджелес Таймс».

Его проповеди на сайте церкви, которую он возглавляет, давно уже хранятся в цифровом формате, чтобы их удобно было прослушать на цифровом плеере. Уже несколько лет, пишет издание, как он заметил, что тотальное применение пластиковых карточек отражается и на церковных пожертвованиях, поскольку все меньше мирян приходят на воскресную мессу с наличными, привычно полагаясь на карточки, однако корзина для десятины от этого только легчает. Поэтому пастор БЕЙКЕР изобрел и запатентовал специальный банкомат (паства называет его «банкоматом Христа»), который он установил при входе в церковь и через который желающие могут сделать пожертвование, воспользовавшись своей кредиткой.

Новшество, по данным «Лос Анджелес Таймс», себя уже оправдало, поскольку в прошлом году через него было перечислено 15% суммы всех пожертвований, полученных церковью. Есть лишь одно предостережение, которое, впрочем, трудно заставить придерживаться по технологическим причинам - пасторы призывают прихожан пользоваться дебитовыми, а не кредитными карточками, чтобы в случае чего пожертвования в интересах храма не осуществлялись средствами, одолженными мирянином в банке.

«Лос Анджелес Таймс» отмечает, что пастор-предприниматель увидел в "банкомате Христа" бизнесовую нишу и поставил производство этих средств на конвейер, предлагая их другим церквам и учредив для этого специальную компанию. М.БЕЙКЕР просит за "киоск пожертвований" от 2 до 5 тыс. дол. за штуку, получает 50 долларов ежемесячно с каждого устройства за франчайзу и обслуживание и, что самое прибыльное, минипроцент с каждого пожертвования, которое было перечислено таким образом.

Следующая идея, которая овладела религиозным изобретателем, - разработать и установить мини-мониторы для пожертвований непосредственно на спинках кресел, на которых в храмах многих конфессий молятся верующие.