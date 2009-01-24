Газпром не видит угрозы "Южному потоку"

Финансовый кризис не приведет к срыву реализации проекта газопровода "Южный поток".

Об этом заявил сегодня журналистам в Будапеште заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ, передает РИА «Новости».

"2009 год посвящен подготовке технико-экономического обоснования на всем маршруте газопровода. Как только ТЭО будет завершено, оно послужит для принятия инвестиционного решения. Никаких основных причин для сдвигов сроков реализации проекта у нас нет", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, работа со всеми партнерами, включая венгерских, идет по графику.

"Голубой поток" был реализован в разгар кризиса 1998 года. И никакие причины не могут отменить или отодвинуть хороший проект", - добавил зампред "Газпрома".

"Газпром" реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы для диверсификации маршрутов экспортных поставок.