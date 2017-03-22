Госдума разрешила не платить налоги российским бизнесменам, попавшим под санкции

Бизнесмены из санкционных списков Запада могут не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ в третьем чтении, говорится в сюжете ТСН.

За документ проголосовали 322 депутата, против — 85, один депутат воздержался.

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Среди тех, кому выгоден новый закон, прежде всего близкие друзья Путина - российские предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги и Геннадий Тимченко.

Напомним, США и ЕС заморозили счета и запретили въезд десятками россиян в 2014 году за их роль в аннексии Крыма и поддержку боевиков на Донбассе.