Der Spiegel: Израиль и Иран показали России границы

Об этом пишут Кристина Хебель и Кристоф Сидов в статье "Израиль и Иран показали России границы", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Биньямин Нетаньяху думал, что выразился предельно ясно. "Я подробно обсудил с президентом Путиным стратегическое значение попыток Ирана, установить постоянное присутствие в Сирии. Я ясно дал понять, что для Израиля это неприемлемо", - сказал премьер-министр Израиля после встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

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Это было 9 марта. У него сложилось впечатление, что лидер РФ понял его сообщение, сказал Нетаньяху.

Очевидно, нет. Через неделю между Израилем и Сирией произошел самый тяжелый военный инцидент с начала сирийской гражданской войны. Израильские истребители осуществляли бомбардировки нескольких объектов в Сирии – и впервые армия диктатора Башара аль-Асада нанесла ответный удар. Правительственные войска выпустили зенитную ракету типа С-200 российского производства. Запуск ракеты произошел уже после того, как вернулись израильские самолеты.

Пока неясно, какие объекты поразил Израиль

Израильская зенитная ракета типа "Arrow 2" сбила сирийскую ракету, из-за угрозы того, что она попадет на территорию Израиля. "Она вела себя, как зенитная ракета класса "земля-земля". Мы не могли допустить, чтобы она угрожала нашим городам", - сказал военный представитель Израиля. Это был первый раз, когда израильская армия применила "Arrow 2" в экстренном случае. Когда "Arrow 2" столкнулась с С-200, взрыв можно было услышать во многих частях Израиля и на Западном берегу реки Иордан.

Инциденты, произошедшие в ночь на пятницу, исключительны по нескольким причинам. В связи с использованием своей зенитной ракеты, Израиль был вынужден публично раскрыть военную операцию в Сирии. На самом деле, это политика правительства – не занимать никакую позицию, чтобы держать в неведении друзей и врагов. Какие именно объекты поразил Израиль, армия не сообщает.

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По данным сирийской армии, израильтяне атаковали объекты вблизи города Пальмира. Подтверждения независимой стороны по-прежнему нет. Возможно, это первый случай, когда Израиль атаковал цель, в сотнях километров от своих границ. До сих пор, воздушные удары были направленные на объекты и конвой в Дамаске и его окрестностях.

Нападение вблизи российских солдат

Вероятно, атака была направлена ​​на военный аэропорт Т4, вблизи Пальмиры. После того, как в прошлые недели Израиль уничтожил поставки оружия в военном аэропорту Меззе в Дамаске, Иран, возможно, выбрал аэропорт в пустыне, чтобы поставлять ракеты союзнической Хезболле – посчитав, что Израиль не будет нападать на аэропорт, расположенный так далеко, в глубине страны. Согласно информации Рона Бен-Ишай, известного военного корреспондента в Израиле, атака была нацелена на поставку ракет "Scud-D", с радиусом действия 700 километров.

После воздушной атаки в Сирии, Россия впервые вызвала посла Израиля. Еще в пятницу Гэри Корена допрашивали о событиях в министерстве иностранных дел. "У нас есть специальный канал связи, и мы хотим, чтобы этот канал работал более эффективно, и не было никакой путаницы в том, кто и что делает", - сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Как сообщает интернет-портал "Gazeta.ru", со ссылкой на неназванные источники, Израиль и Россия фактически договорились о том, что воздушные силы Израиля могут уничтожить те объекты на территории Сирии, которые представляют угрозу для Израиля.

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По-видимому, Кремль был так возмущен действиями Израиля, потому что в Пальмире задействованы российские солдаты.

Москва не сможет предотвратить будущие нападения Израиля

Режим в Дамаске воодушевлен недавней эскалацией. Сирийский удар из мести и вызов посла Израиля в России изменили "правила игры", - сказал Башар аль-Джафари, посол режима Асада в ООН. Российское информационное агентство "Интерфакс" цитировало слова Асада: "Они (имеется в виду Россия) могут сыграть свою роль в том, что в будущем Израиль больше не будет нападать на Сирию".

Но Москва не сможет предотвратить будущие атаки. Разведка Израиля все чаще рассматривает Сирию как плацдарм для Ирана и Хезболлы. Они опасаются, что союзники Тегерана могут использовать Голанские высоты, чтобы в будущем запускать оттуда ракеты в сторону Израиля.

Сейчас Россия, очевидно, не хочет и не может остановить наращивание вооружения Хезболлы в Сирии.