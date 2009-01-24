Газпрому не нравятся «звуки», доносящиеся из Секретариата Ющенко

Кризиса с транзитом российского газа в Европу через Украину легко можно было избежать, уверен заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев. "Потому что 31-го декабря все было готово к подписанию, и этой ужасной истории было легко избежать", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия". По его информации, глава "Нафтогаза" Олег Дубина был отозван с переговоров вечером 31 декабря 2008 года президентом Украины.

Также Медведев напомнил, что достигнутые премьером Украины Юлией Тимошенко газовые договоренности с РФ резко раскритиковали президент Украины Виктор Ющенко и его сторонники. "Это вызывает, конечно, не только разочарование, но и большое беспокойство, потому что та многотрудная, изнурительная работа, когда дни уже перепутали с ночами, и в которой принимали участие, на самом деле, десятки людей, если не забыть еще специалистов, которые поддерживали систему в работоспособном состоянии, чтобы иметь возможность её восстанавливать, как она восстанавливается сейчас. И то, что происходит сейчас, и какие доносятся звуки... еще раз показывает первопричину этого конфликта", - сказал Медведев.

"Сейчас опять безосновательно абсолютно, беспардонно, в такой циничной форме пытаются не только поставить под сомнение достигнутые договоренности, но и обвинить во всех грехах тех людей, которые взяли на себя ответственность и довели до решения, которое позволило снова поставлять газ в Европу", - добавил он.

РИА новости