Военные преступления совершали и Москва, и Тбилиси - Human Rights Watch

Россия и Грузия во время августовского конфликта нарушали правила ведения войны, осуществляли военные преступления, применяли кассетные бомбы и ракеты типа "Град".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch по поводу августовской войны между Грузией и Россией, опубликованном 23 января в Нью-Йорке. Доклад “В огне: нарушение гуманитарного права в южноосетинском конфликте”, напечатанный на двухстах страницах, базируется на более чем 460 интервью с очевидцами событий. Материалы для доклада собирали на протяжении нескольких месяцев.

В докладе Human Rights Watch указывается, что нарушения гуманитарного права происходили до и после войны, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и большим разрушениям. Нарушителями были грузинские, российские и южноосетинские силы.

В документе приводятся данные об обстреле и диспропорциональном применении силы грузинскими и российскими силами, о кампании южноосетинских войск, направленной на уничтожение грузинских сел в Южной Осетии.

Human Rights Watch также призывает правительства России и Грузии обеспечить условия для возвращения беженцев в свои дома.

Кроме того, правозащитники обвиняют Россию в неспособности обеспечить общественный порядок в районах Грузии, взятых российскими военными под свой контроль.

Также в докладе приводятся данные о том, что грузинские силы вели неприцельные артиллерийские обстрелы Южной Осетии с применением ракет типа "Град" - установок залпового огня, которые невозможно точно нацелить и которые поражают гражданские объекты и угрожают мирному населению. По оценкам Human Rights Watch, ракеты "Град" использовали также российские войска.

Кроме того, Human Rights Watch задокументировала случаи использования Грузией и Россией кассетных бомб, начиненных большим количеством боевых элементов, которые разрываются в воздухе над целью, поражая большие площади. Некоторые элементы этих бомб не разрываются сразу, что приводит к гибели мирного населения по окончании боевых действий. Кассетные бомбы запрещены международной конвенцией, однако ни Грузия, ни Россия ее не подписали. Последним конфликтом, во время которого применяли кассетные бомбы, была война между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

"Война из-за Южной Осетии продолжалась лишь неделю, однако ее ужасные последствия будут ощущать следующие поколения", - заявила глава отдела стран Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Рейчел ДЕНБЕР.

*** Война между Россией и Грузией началась 7 августа 2008 года и продолжалась до заключения перемирия 15 августа.