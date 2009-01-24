Литвин о парламенте, экономике, языке и Румынии

Украина заинтересована в углублении межгосударственных отношений с Румынией, в частности на уровне парламентов, для укрепления контактов, существующих на уровне президентов и правительств наших государств. Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в ходе встречи с министром иностранных дел Румынии Кристианом ДЯКОНЕСКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН подчеркнул, что сейчас «жизнь требует активизации парламентских мыслей», ведь именно в парламенте сосредоточены «в концентрированном виде» вся политическая жизнь и проблемы, которыми живет страна. «Есть круг вопросов, которые должны решить на уровне парламентов», - отметил В.ЛИТВИН, выразив надежду, что уже в ближайшее время в украинском и румынском парламентах начнут работать группы дружбы, «которые будут определять и согласовывать планы нашего сотрудничества».

«Нынешняя финансовая и экономическая ситуация требует тщательного внимания к нашему сотрудничеству в экономической сфере», - сказал председатель Верховной Рады Украины.

Учитывая это, необходима определенная «инвентаризация с учетом складывающейся ситуации, и поиск тех направлений, где мы можем быть полезны друг другу», сказал он.

В частности, В.ЛИТВИН отметил, что Украина заинтересована в инвестициях из Румынии, которые на сегодняшний день, к сожалению, составляют лишь 16 миллионов долларов. Он заверил участников встречи, что Верховная Рада проработает все документы, которые сейчас проходят процедуру вступления действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Румынии об экономическом, торгово-промышленном и техническом сотрудничестве.

Министр иностранных дел Румынии поблагодарил за возможность встречи с руководством украинского парламента и заявил, что Румыния полностью поддерживает евроинтеграционные цели и намерения Украины.

К.ДЯКОНЕСКУ выразил убеждение, что укрепление межпарламентских связей является важной составляющей развития двусторонних отношений. Он отметил, что в Румынии придают особое значение развитию парламентской дипломатии.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества.

В.ЛИТВИН, в частности, выразил надежду на практическую поддержку со стороны румынского правительства в возрождении украинского школьного образования в Румынии «как основы сохранения и развития языковых, культурных и духовных ценностей украинской общины». Речь шла о решении проблем, связанных с организацией надлежащего функционирования единственного в Румынии украинского лицея им. Т.Г.Шевченко в городе Сигету и открытии украинского лицея в городе Сирет уезда Сучава.

Со своей стороны, сказал В.ЛИТВИН, украинская сторона готова к взаимодействию с румынской стороной в процессе материально-технического оснащения украинских учебных заведений в Румынии, обеспечения их учебно-методической литературой.

Председатель Верховной Рады пообещал К.ДЯКОНЕСКУ лично посодействовать решению вопроса относительно открытия в Черновцах Румынского культурного центра.

В.ЛИТВИН передал приглашение румынским парламентариям посетить Украину.