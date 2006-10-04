Наша Украина не будет входить в широкую коалицию (дополнено)

Блок «Наша Украина» не будет входить в широкую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результат переговоров лидеров четырех политических сил: председателя Партии регионов, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, лидера Социалистической партии Украины, председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, руководителя фракции “Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО и лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО.

Об этом сообщил журналистам лидер КПУ П.Симоненко, рассказывая о ходе переговоров.

По словам П.Симоненко, Р.Бессмертний информировал собравшихся о результатах вчерашнего совещания «Нашей Украины» и о политическом решении о невхождении в блок с коалицией, если в коалиционном соглашении не будут изложены все без исключения позиции Универсалу национального единства. Также «Наша Украина» требовала, чтобы все решения в коалиции принимались консенсусом, а также требовала право вето на любое решение коалиции.

П.Симоненко заметил, что это неприемлемо. «Таким образом, стало ясно, что решение, которое было вчера принято, и является основой для невхождения «Нашей Украины» в антикризисную коалицию», - сказал он.

П.Симоненко подтвердил, что на уровне политических сил переговоры практически закончены.

В то же время, он не исключил, что переговоры могут быть продолжены на уровне отдельных депутатов из «Нашей Украины». «Я не могу сейчас сказать, что это все окончательно, возможно, будет желание у части «Нашей Украины» продолжить переговоры - это уже пусть они определяются», - сказал лидер КПУ.

Отвечая на вопрос, огорчил ли его такой результат переговоров, П.Симоненко выразил мнение, что в парламенте депутаты и в дальнейшем будут работать всем составом, а в отношении принятия тех или других законов каждая фракция будет определяться, исходя из содержания тех или иных документов.

Также П.Симоненко считает, что этот результат «оставляет одно впечатление: «Наша Украина» не собирается нести ответственность за то, что происходит в стране, несмотря на то, что их кандидатура – ЮЩЕНКО - является Президентом Украины».

По словам лидера коммунистов, Р.Бессмертный в ходе совещания сообщил, что «Наша Украина» планирует принять решение об отзыве своих министров из правительства, «но это их дело, я не могу сейчас утверждать, что это состоится», заметил он.

П.Симоненко также рассказал, что А.Мороз предлагал не завершать переговоры, а встретиться еще с Президентом, но, на его взгляд, в этом нет никакой перспективы. «Я исхожу с того, что политическая сила «Наша Украина» уже приняла соответствующее решение», - сказал он.

Кроме того, П.Симоненко выразил убеждение, что позиция коммунистов по мораторию на установление тарифов не разрушит существующей коалиции. Он подчеркнул, что у антикризисной коалиции задачи намного шире и касаются они не только этой проблемы.