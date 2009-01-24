Франция направляет к берегам Газы вертолетоносец

Франция направляет в нейтральные воды в район сектора Газа вертолетоносец, чтобы предупредить контрабанду оружия в палестинский анклав, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Сейчас в срочном порядке необходимо закрепить нынешнее прекращение огня, гуманитарные акции, полное прекращение поставок оружия в Газу, долгосрочное функционирование пропускных пунктов, межпалестинское восстановление и примирение", - цитирует РИА "Новости".

Чтобы предупредить перевозки оружия, Николя Саркози распорядился направить в нейтральные воды в районе сектора Газа вертолетоносец "при полноценном сотрудничестве с Египтом и Израилем".

Как сообщили агентству Франс Пресс во французском Генштабе, в район в ближайшие часы направится фрегат-вертолетоносец "Жерминаль", приписанный к французскому контингенту миротворческих сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

Саркози также поручил МИД и Минобороны приступить к прямому обсуждению с США и европейскими партнерами дополнительных мер для пресечения поставок оружия в Газу по морю и суше.

Франция вновь призвала открыть переход Рафах между сектором Газа и Египтом под контролем наблюдательной миссии ЕС. В заявлении Елисейского дворца отмечается, что в сферу ответственности европейских наблюдателей следует также включить пограничные переходы между сектором Газа и Израилем.