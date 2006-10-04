Госдума России оправдала санкции против Грузии

Государственная Дума РФ сегодня приняла заявление "Об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей".

Депутаты поддержали усилия российского руководства по обеспечению национальных интересов и безопасности РФ, стабильности и безопасности в кавказском регионе, передает РИА «Новости».

"В сложившейся ситуации Россия имеет право на осуществление комплекса мер по обеспечению своей безопасности, защите жизни и здоровья граждан РФ, включая введение санкций в отношении Грузии", - говорится в заявлении.

Российские парламентарии также выражают серьезную обеспокоенность антироссийскими действиями грузинских властей и нарушением ими прав человека и принципов демократии в Грузии. «Ярким примером этого стали масштабные, имевшие явно антидемократический характер аресты представителей оппозиционных организаций», отмечается в заявлении.

К резкому обострению российско-грузинских отношений привел и ничем не обоснованный, по словам депутатов Госдумы, арест российских военнослужащих.

"Эти действия (грузинских властей) можно квалифицировать как государственный терроризм со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями", - отмечают в Госдуме, подчеркивая, что такая политика властей Грузии не отвечает интересам грузинского народа и может крайне негативно отразиться на будущем грузинского государства, на его экономике, благосостоянии граждан, отношениях с соседними странами.

Госдума также обращает внимание на то, что "активизация антироссийских и антидемократических действий грузинский властей совпала с внесением в сенат США законопроекта, предусматривающего ускоренное вхождении Грузии в НАТО".

"Подобные действия некоторых американских сенаторов являются ярким примером применения двойных стандартов, свидетельствуют о поддержке антироссийской и антидемократической политики существующего в Грузии режима", - отмечается в заявлении.