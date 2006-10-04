Министр обороны Грузии сделал оригинальный подарок Кремлю

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили упаковал сегодня в пакеты две кисти винограда и отправил их в Кремль и главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко через компанию экспресс-доставки DHL. "Отправление посылок по DHL еще не прекращено, одна кисть - для Кремля, другая - для Онищенко", - сказал он. "Главное, чтобы они не забыли вкус грузинского винограда, содержащего углеводы, йод и танин", - сказал журналистам министр обороны. Он пояснил, что дефицит этих веществ "вызывает в человеке плохие эмоции, наверное, этим и были обусловлены введенные против страны санкции".

РБК