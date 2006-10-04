Грузия приготовила ”ответ Чемберлену”

Если Россия "не отменит экономические санкции против Грузии, то Тбилиси может заблокировать процесс вступления РФ во Всемирную торговую организацию". Об этом заявил сегодня журналистам президент Национального банка Грузии (НБГ) Роман ГОЦИРИДЗЕ.

По его словам, "принятые Россией экономические санкции против Грузии носят необоснованный и неадекватный характер", передает ИТАР-ТАСС.

Р.ГОЦИРИДЗЕ призвал власти РФ "отменить введенные против Грузии санкции". "Эти санкции могут нанести ущерб и самой России - и в экономическом плане, и в плане международной репутации имиджа страны, - считает он. - В России в условиях действия этих санкций могут появиться различные незаконные структуры и механизмы, которые разными незаконными путями будут заниматься переводом денег в Грузию, что в свою очередь может вызвать негативную реакцию международных организаций в отношении России".

Как сообщал УНИАН, в июле т. г. Грузия уже заявляла о намерении отозвать свое согласие на вступление России в ВТО.

Как заявляли министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ и министр экономики Ираклий ЧОГОВАДЗЕ, Грузия не даст согласия на принятие России в ВТО до тех пор, пока не будут закрыты «незаконные контрольно-пропускные пункты в Абхазии и Южной Осетии, а также пока Россия не устранит дискриминационный режим в отношении грузинских товаров».

31 июля директор Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли РФ, глава российской правительственной делегации на переговорах о присоединении ко Всемирной торговой организации Максим МЕДВЕДКОВ заявлял, что своего согласия на присоединение к ВТО России пока не дали США, Коста-Рика, Молдавия и Грузия.

В частности, по его словам, "у нас есть Грузия, которая отозвала свою подпись под протоколом соглашения, достигнутого еще в 2004 году. Наши грузинские коллеги озабочены тремя вещами: первое - запрет на ввоз в Россию грузинского вина, который сейчас введен; второе - защита их товарных знаков винодельческой продукции, третье - прекращение деятельности наших таможенных пунктов пропуска на границах с Абхазией и Южной Осетией".