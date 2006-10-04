Грузинская оппозиция поддержала Саакашвили в противостоянии с Москвой

Парламентская оппозиция Грузии решила поддержать Президента Михаила СААКАШВИЛИ в его противостоянии с Москвой.

Как передает радио «Свобода», лидеры блока консерваторов и республиканцев организовали пикетирование и «живой щит» вокруг пустующего здания российского посольства в Тбилиси. Сотни людей, держась за руки, окружили здание.

Сегодня начался процесс депортации из Москвы этнических грузин, которых правоохранительные органы России обвиняют в нарушении миграционного законодательства и незаконном пребывании на территории России.

Однако в связи с тем, что транспортное сообщение между Грузией и Россией прекращено, некоторые мигранты будут доставляться в Грузию через третьи страны, Украину или Азербайджан.

Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что никаких ответных мер в отношении российских граждан предпринимать не намерено.

Россияне, как и прежде, могут получать грузинскую визу непосредственно на российско-грузинской границе. Пока не планируется ограничить и импорт товаров из России, поскольку это могло бы нанести ущерб грузинским предпринимателям.