Россия пугает Грузию еще более жесткими мерами

Президент РФ Владимир ПУТИН благодарит депутатов Государственной думы за поддержку действий исполнительной власти в ситуации с Грузией и никому не советует разговаривать с Россией языком шантажа.

"Благодарен за поддержку действий исполнительной власти, направленных на защиту прав, достоинства и жизни наших граждан за рубежом", - сказал В.ПУТИН на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает РИА «Новости».

"Такая консолидация всех общественных сил, совершенно очевидно, находит поддержку большинства граждан России и будет способствовать обеспечению прав наших граждан в ближнем и дальнем зарубежье", - отметил глава государства.

Президент отметил, что в данном случае говорит применительно к Грузии.

"Никому не советовал бы разговаривать с Россией языком провокаций и шантажа", - подчеркнул В.ПУТИН.

Он отметил, что национальный консенсус по принципиальным международным вопросам - это одна из серьезных опор российского внешнеполитического курса.

В проекте заявления Нижней палаты Госдумы РФ по Грузии, которое депутаты намерены рассмотреть на пленарном заседании сегодня, говорится, что в случае продолжения антироссийской политики грузинских властей, угрожающей стабильности и безопасности в кавказском регионе, Россия может дополнить финансово-экономические санкции в отношении Грузии и другими, более жесткими мерами.

Выражая поддержку всем усилиям российского руководства по обеспечению национальных интересов и безопасности РФ, стабильности и безопасности в кавказском регионе, депутаты выражают убежденность, что "в сложившейся ситуации Россия имеет право на осуществление комплекса мер по обеспечению своей безопасности, защите жизни и здоровья граждан РФ, включая введение санкций в отношении Грузии", говорится в проекте заявления.

Парламентарии также выражают серьезную обеспокоенность антироссийскими действиями грузинских властей и нарушением ими прав человека и принципов демократии в Грузии. Ярким примером этого стали масштабные, имевшие явно антидемократический характер аресты представителей оппозиционных организаций. К резкому обострению российско-грузинских отношений привел и ничем не обоснованный арест российских военнослужащих, подчеркивают в Госдуме.

В зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов грузинские власти открыто перешли к шантажу и провокациям в отношении российских миротворцев и военнослужащих из Группы российских войск в Закавказье, находящихся на территории Грузии. "Эти действия (грузинских властей) можно квалифицировать как государственный терроризм со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями", - отмечают в Госдуме, подчеркивая, что такая политика властей Грузии не отвечает интересам грузинского народа и может крайне негативно отразиться на будущем этого государства.