В США мужчину приговорили к полгоду тюрьмы за угрозу убить Обаму

В США к полугодам тюрьмы приговорили американца Эндрю О'Кифа, который угрожал убить тогдашнего президента страны Барака Обаму, разместив эту угрозу на сайте ФБР. Соответствующий приговор вынес суд штата Массачусетс, пишет ВВС.

Речь идет об инциденте, который произошел в 2015 году, когда мужчина связался с ФБР через "горячую линию" в интернете, по которой бюро принимало от анонимов информацию о готовящихся преступлениях.

"Я планирую убить президента Барака Обаму. У меня есть продуманный план. Пусть меня посетят секретные службы. Мне не помешала бы компания", - написал О'Киф, подписав свое сообщение номером социального страхования, что и позволило ФБР вскоре его найти.

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Сообщается, что на момент вынесения приговора, О'Киф уже около 6 месяцев был заключенным.

Через два дня к дому, где жил О'Киф, пришли сотрудники ФБР, мужчина отказался открывать дверь. Агентам пришлось около часа уговаривать его выйти. Во время обыска у него дома нашли более ста единиц холодного оружия, включая мечи, топоры и копья.

В декабре прошлого года О'Киф признал вину и начал отбывать заключение в ожидании приговора.