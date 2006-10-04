Россия призывает Беларусь ввести визовый режим для граждан Грузии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявил во вторник заместитель директора Федеральной миграционной службы РФ Михаил ТЮРКИН, "причиной такого обращения стало то, что граждане Грузии часто приезжают в Белоруссию, садятся на поезд, и таким образом без виз оказываются в России".

По его мнению, этот вопрос может быть решен в ближайшее время. Только за первое полугодие из России было выдворено около тысячи граждан Грузии, нарушивших правила пребывания в РФ. По словам М.ТЮРКИНА, "сегодня ведется планомерная работа по выявлению нелегальных мигрантов, и граждане Грузии находятся в зоне особого риска". Граждане этой страны часто въезжают в Россию без виз, не регистрируются по месту временного пребывания и подделывают документы. Так, по данным ФМС, на протяжении последнего года выявляются многочисленные подделки приглашений для въезда в Россию, без которых нельзя получить визу.

"На сегодняшний день консульский отдел российского посольства в Грузии направил в ФМС России для проверки 150 приглашений, из них 148 оказались поддельными", - сообщили ИТАР- ТАСС в Федеральной миграционной службе РФ. Сейчас на территории РФ в общей сложности находятся 300 тыс. жителей Грузии.