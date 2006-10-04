В Грузии формируют списки граждан РФ, которые хотят выехать на родину

В посольстве России в Грузии с сегодняшнего дня начнут формировать списки российских граждан, временно находящихся на территории Грузии и желающих выехать на родину.

Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Тбилиси.

"Посольство России в Грузии информирует о том, что российские граждане, временно находящиеся в Грузии, могут обратиться в посольство России в Тбилиси для решения вопроса об их возвращении на родину", - сообщили в посольстве.

Россия с 3 октября приостановила транспортное сообщение с Грузией.

По словам главы Федеральной аэронавигационной службы РФ Александра НЕРАДЬКО, приостановка воздушного сообщения с Грузией связана с накапливаемой дебиторской задолженностью грузинских пользователей воздушного пространства. Он сообщил, что просроченная задолженность составляет уже более 3,6 млн. долларов США, а текущая задолженность превысила 176 тыс. долларов США, при этом сроки приостановки воздушного сообщения будут определяться в зависимости от решения вопроса об урегулировании задолженности.

В настоящее время вернуться в Россию граждане РФ могут только через третьи страны, такие как Азербайджан, Армения и Украина.