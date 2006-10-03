Турецкий самолет захватил дезертир

Угнанный в Италию турецкий самолет захватил один человек, сообщил губернатор Стамбула в интервью телеканалу Си-Эн-Эн Тюрк.

Ранее сообщилось, что самолет захватили двое граждан Турции.

По словам губернатора, угонщик самолета - некий Хакан Экинджи - ранее дезертировал из турецкой армии.

"Боинг" Турецких авиалиний cо 107 пассажирами летел из Тираны в Стамбул, когда стало известно о его захвате. Четыре греческих истребителя, поднятых по тревоге сопровождали его до границы с Италией, где передали двум итальянским F-16. Самолет приземлился в аэропорту итальянского города Бриндизи.

Турецкое телевидение ранее сообщало, что "Боинг" захватили граждане Турции, протестующие против предстоящего в ноябре визита Папы Римского в их страну. Они потребовали предоставить им возможность передать письмо понтифику.

Угонщик сдался итальянским властям, заложники освобождены.