Парламент Чехии вынес вотум недоверия правительству

Нижняя палата парламента Чехии вынесла во вторник вынесла вотум недоверия правительству республики. Как сообщает ИТАР-ТАСС, против кабинета премьер-министра Мирослава ТОПОЛЯНЕКА голосовали 99 депутатов, за - 96. "Мы подадим в отставку не ранее будущей среды, которая представляется наиболее оптимальным сроком для этого шага", - заявил журналистам глава правительства.

Нижняя палата чешского парламента, в которой происходит основной законотворческий процесс, впервые в истории республики вынесла вотум недоверия правительству, сформированному по итогам недавних парламентских выборов. Патовая ситуация стала возможной из-за сложной расстановки политических сил в двухсотмандатной палате, по 100 кресел в которой принадлежат "правым" и "левым". Единственным выходом, по мнению пражских политологов, являются досрочные парламентские выборы. Предстоящее развитие политической ситуации ныне полностью зависит от президента Чехии. Глава государства неограничен сроками принятия отставки и назначения нового кабинета министров.