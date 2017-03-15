Утечка документов заставила Белый дом рассказать, сколько налогов заплатил Трамп

Ведущая американского телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу 14 марта пообещала обнародовать в своей программе налоговую декларацию Дональда Трампа за 2005 год, сообщает Русская служба Би-би-си.

После этого Белый дом сообщил, что Трамп заплатил 38 млн долларов налогов со 150 млн долларов дохода. Никакие подтверждающие документы опубликованы не были.

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Позже в ходе вышедшей в эфир программы были показаны две страницы, являющиеся, по утверждению телеканала, налоговой декларацией Трампа за 2005 год. Журналист Дэвид Кей Джонстон, у которого телекомпания взяла интервью, сказал, что получил документы по почте, от анонимного источника.

В Белом доме заявили, что Трамп как бизнесмен был обязан платить не больше налогов, чем требуется законом, и обвинили телекомпанию в том, что публикацией налоговых документов MSNBC нарушила закон.

Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации. Обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы.

В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он "не платит федеральные налоги с доходов". Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, что является легальным.