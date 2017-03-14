Die Welt: Как следующие 48 часов могут изменить мир

Об этом пишут Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье "Как следующие 48 часов могут изменить мир", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Еще 48 часов, и мир будет немного другим. То, что произойдет в течение следующих двух дней, вероятно, будет иметь последствия. Для глобальных рынков - и, следовательно, наших денег. Для немецкой политики, которая, возможно, столкнулась с беспрецедентным вызовом. Европа может изменить свое лицо, а мировая держава грозит стать банкротом.

Начинается "брексит"

С июня 2016 года все говорят о "брексите", но в действительности его пока не существует. Есть только воля народа, высказанная на референдуме: британцы намерены покинуть Европейский Союз. Официальная заявка на выход страны из ЕС, согласно статье 50, до сих пор не подана. Но теперь ситуация становится серьезной. Процесс начинается. Вчера британский парламент принял закон по "брекситу", согласно которому правительство может начинать выход из Европейского Союза. После того, как королева Великобритании Елизавета II одобрит закон, премьер-министр Тереза Мэй может подать запрос на выход в Совет ЕС. Большинство экспертов прогнозируют, что Мэй начнет официальные переговоры о выходе не перед выборами в Нидерландах, а только в конце марта.

"Сейчас будет сложный этап", - говорит Джеймс Маккормак из рейтингового агентства Fitch. Британцы оказались в сложной ситуации. "Они не контролируют ни предмет переговоров, ни их порядок". Неизвестно также, какой счет Европа выставит британцам за выход.

Уже сегодня долги стали проблемой для острова. Государство и частные домохозяйства живут за пределами своих возможностей. Соотношение государственного долга составляет около 90 процентов экономического производства. Частные хозяйства также имеют огромные обязательства. Это привело к тому, что в текущем балансе страны образовался разрыв в примерно пять процентов от экономического производства. Его необходимо заполнить с помощью иностранного капитала. Если инвесторы потеряют доверие, появится угроза финансового кризиса, как в 70-е годы, когда пришлось вмешаться Международному валютному фонду. Поэтому многое будет зависеть от того, как инвесторы отреагируют на "брексит". Deutsche Bank, например, ожидает, что после подачи заявки на выход, стоимость фунта может снизиться примерно на шесть процентов.

Нестабильные Нидерланды

Голосование в Нидерландах – это начало европейского года выборов. Результат определит тон на ближайшие недели и месяцы. Недавно действующий премьер-министр Марк Рютте был немного впереди, но правый популист Герт Вилдерс со своей партией "Партией свободы" (PVV) извлекает пользу из теперь открытого спора с Турцией.

И даже если победитель выборов Вилдерс, в конечном счете, как ожидается, не получит большинства в правительстве: в ЕС опасаются эффекта домино. Если популист получит наибольшее количество голосов в стране, которая является одним из членов-основателей ЕС, то он допустит к власти правых. Тогда идея того, что Марин Ле Пен может быть президентом Франции, будет пугать еще меньше людей.

Политическая ситуация в Нидерландах нестабильна и без Вилдерса. Согласно недавним опросам, три ведущие партии вместе получат только 40 процентов, в выборах четыре года назад они могли рассчитывать на 60%. Поэтому для нового правительства понадобится, по меньшей мере, четыре партии. В течение многих лет Нидерланды считались гарантом стабильности, теперь это изменилось. Это показывает так называемый "индекс Nexit" аналитической компании Sentix. Согласно ему, инвесторы оценивают вероятность выхода Нидерландов из зоны евро в 3,6 процента. Это значительно выше многолетнего среднего показателя, который составлял менее 1%.

Проклятие ФРС

В среду вечером, в 19 часов по немецкому времени, Джанет Йеллен сделает что-то, что может не понравиться миру – она повысит процентные ставки. Потому что вспомогательный материал мировой экономики – это дешевые деньги. Если самый важный центральный банк в мире поднимет цену самой важной валюты в мире, не исключены побочные эффекты.

Финансовые рынки называют это проклятием ФРС, они имеют в виду, что перед каждым крахом на фондовом рынке происходило повышение процентных ставок. 1974, 1987, 2000 или 2008 – каждый раз, когда Федеральная резервная система повышала ставки, рано или поздно происходила интенсивная распродажа. Риски сегодня особенно высоки. Прежде всего, рынок США после финансового кризиса сталкивался только с ростом цен.

Инвесторы успокаивают себя напрасными иллюзиями. Индекс страха Vix приближается к своим многолетним минимумам. Но это может быстро привести к разочарованию, особенно в случае, когда центральный банк США сигнализирует о более чем трех последующих повышениях в этом году.

Это также может сорвать политические планы президента Дональда Трампа, на которых в значительной степени базируется биржевой бум. Программа по стимулированию экономики на триллионы долларов, которая должна финансироваться, в основном, в кредит, может быть реализована только с помощью дешевых денег.

Запрет долгов в Америке

На самом деле, с четверга Трамп больше не сможет брать в долг ни цента. В среду истекает важный срок. Затем в силу вступит официальный долговой предел, который в настоящее время составляет более 18 триллионов долларов. Хотя в настоящее время дефицит составляет почти 20 триллионов. Тем не менее, потолок долга был отложен в октябре 2015 года –до упомянутого 15 марта 2017.

С четверга, казначейство США не может больше продавать новые облигации, то есть, правительство должно обходиться деньгами от текущих доходов. Это будет не первый раз, когда предел поднимают не вовремя. Долговой предел и его увеличение – это всегда политический вопрос. В прошлом, даже приходилось закрывать правительство, потому что оно не могло заплатить сотрудникам.

Хотя еще никогда не доходило до того, чтобы американцы не могли обслуживать свои долги вовремя, то есть обанкротились. Тем не менее, спор из-за долгового предела летом 2011 года обострился настолько, что рейтинговое агентство S & P отменило свою высшую оценку для американцев. Конгресс повысил потолок долга в августе, за два дня до того, как у министерства финансов закончились деньги для выполнения обязательств.