Нашеукраинцу нанесли пять ножевых ранений

В Никополе (Днепропетровская область) напали на руководителя местной организации “Нашей Украины” Константина ЛЯЩЕНКО.

Как сообщает Радио “Свобода”, пострадавший, который сейчас находится в больнице, утверждает, что на него напали около 10 часов вечера. К К.ЛЯЩЕНКО который выходил из автомобиля, из подъезда выскочил неизвестный, и, нанеся пять ножевых ранений, скрылся.

Это уже второе в нынешнем году покушение на жизнь депутата Никопольского горсовета. В конце июня неизвестные напали на К.ЛЯЩЕНКО вблизи подъезда его дома, нанеся удары металлическими прутьями по голове. Никопольская милиция так и не нашла виновных.

К.ЛЯЩЕНКО является основателем ТРК “Канал-5” и городской газеты “Нікопольські вісті”, избирался Никопольским городским председателем и народным депутатом Украины 2-го созыва.

В Никопольской организации “Нашей Украины” покушение на К.ЛЯШЕНКО связывают с его политической деятельностью. На сессии Никопольского горсовета, который состоялся за день до нападения он выступал за прозрачное использование бюджетных средств.

Милиция пока еще не возбуждала уголовного дела по факту нападения.

Справка УНИАН. Лященко Константин Дмитриевич, 1950 г.р. В 1994-1998 гг. народный депутат Украины. В 2004 г. - доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Ющенко В.А.