Лужков говорит, что Москва на днях начнет получать газ из фекалий

Установка по извлечению газа из твердых фракций канализационных стоков и выработке электроэнергии заработает в ближайшие дни в Москве, сообщил мэр российской столицы Юрий Лужков на международной конференции "Чистая вода" во вторник.

"Момент, который мы будем переживать в эти дни - включение в действие установки по извлечению газа из твердой части канализационных стоков и выработке большого объема электроэнергии - 5 мегаватт, которая будет запущена в ближайшие дни",- сказал мэр.

По словам Лужкова, твердая фракция канализационных стоков будет использована также как удобрения. Технология производства газа из биологических отходов основана на переработке отходов с помощью бактерий, выделяющих метан, который потом может быть использован для производства электричества и других целей. В некоторых европейских странах доля биогаза в общем объеме энергии составляет до 20%.

По словам мэра, Москва имеет современную систему водоподготовки, соответствующую всем европейским стандартам качества. Действующую в Москве систему "Мосводоканала"мощностью до 5 миллионов кубометров воды в день он назвал "грандиозной". "Это грандиозная система, одна из самых крупных в мире", - сказал Лужков.

РИА новости