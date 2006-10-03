Президент Австрии принял отставку правительста

Президент Австрии Хайнц ФИШЕР принял сегодня отставку коалиционного правительства во главе с канцлером Вольфгангом ШЮССЕЛЕМ.

Как передает РИА «Новости», одновременно глава государства попросил правительство исполнять свои функции до сформирования нового состава Кабинета после состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских выборов.

По предварительным итогам голосования, правящей Австрийской народной партии (АНП) не удалось сохранить лидирующее положение. Она набрала лишь 34,22% голосов, ухудшив свой результат по сравнению с выборами 2002 года на 8,08%. Победителем стала Социал-демократическая партия Австрии (СПА), набрав 35,71% голосов.

В Национальный совет, кроме СПА и АНП, вошли еще три партии: Австрийская партия свободы (нынешний партнер по правительственной коалиции) с 11,21% голосов, "Зеленая альтернатива" с 10,49% и "Союз за будущее Австрии" с 4,2%. Последняя партия впервые принимала участие в выборах и была образована в результате раскола Австрийской партии свободы по инициативе известного ультранационалиста Йорга ХАЙДЕРА.

По результатам выборов 183 места в Национальном совете распределяется следующим образом: Социал-демократическая партия Австрии получит 68 мест, Австрийская народная партия - 66, Австрийская партия свободы - 21, "Зеленая альтернатива" - 20, "Союз за будущее Австрии" - 8.

Новое правительство, по мнению местных обозревателей, будет сформировано на основе так называемой большой коалиции из СПА и АНП.