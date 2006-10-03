Населения США увеличивается на 100 миллионов каждые 40 лет

В октябре 2006 года численность американцев достигнет 300 миллионов человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро переписи населения. За прошедший год в США показатель рождаемости превысил показатель смертности на 1,7 миллиона человек, кроме этого, население страны увеличилось за счет миллиона иммигрантов. Наибольший прирост населения отмечен на юге и западе США.

Таким образом, по величине населения США занимают третье место в мире после Китая и Индии и являются единственной индустриально развитой страной, в которой количество жителей постоянно увеличивается.

39 лет назад количество американцев не превышало 200 миллионов, а 100 миллионную отметку нация перешагнула в 1915 году. Демографы ожидают замедления темпов прироста населения с 2030 года. Однако даже при этом число американцев достигнет 400 миллионов в течение менее чем сорока лет.

Лента.ру