Из Беларуси поступают сообщения о многочисленных задержаниях оппозиционных активистов – СМИ
В Беларуси в воскресенье милиция задержала нескольких активистов оппозиционных организаций и не менее трех журналистов – в связи с продолжающимися выступлениями против декрета президента Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества".
Как передает «Радио Свобода» со ссылкой на ВВС, несмотря на распоряжение главы государства приостановить взимание "налога на тунеядство", сотни недовольных граждан вышли на демонстрации в Бобруйске, Орше, Бресте, Рогачёве. Среди задержанных - один из основателей и бывший лидер молодежной организации партии БНФ - "Молодой Фронт" Павел Северинец. Кратковременному задержанию был подвергнут и корреспондент Радио Свобода.
Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Звучат призывы к отставке президента Лукашенко.
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Ряд лидеров белорусской оппозиции были задержаны в пятницу в Молодечно, районном центре в 70 километрах от Минска, где в марше протеста участвовало около одной тысячи человек. Они осуждены на 15 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.
Правозащитники и наблюдатели сообщают из регионов о многочисленных случаях превентивных задержаний общественных активистов и обысках.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 12 марта, сотни людей вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Беларуси, несмотря на распоряжение президента Александра Лукашенко прекратить взимание "налога на тунеядство".