Из Беларуси поступают сообщения о многочисленных задержаниях оппозиционных активистов – СМИ

Как передает «Радио Свобода» со ссылкой на ВВС, несмотря на распоряжение главы государства приостановить взимание "налога на тунеядство", сотни недовольных граждан вышли на демонстрации в Бобруйске, Орше, Бресте, Рогачёве. Среди задержанных - один из основателей и бывший лидер молодежной организации партии БНФ - "Молодой Фронт" Павел Северинец. Кратковременному задержанию был подвергнут и корреспондент Радио Свобода.

Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Звучат призывы к отставке президента Лукашенко.

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Ряд лидеров белорусской оппозиции были задержаны в пятницу в Молодечно, районном центре в 70 километрах от Минска, где в марше протеста участвовало около одной тысячи человек. Они осуждены на 15 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

Правозащитники и наблюдатели сообщают из регионов о многочисленных случаях превентивных задержаний общественных активистов и обысках.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 12 марта, сотни людей вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Беларуси, несмотря на распоряжение президента Александра Лукашенко прекратить взимание "налога на тунеядство".