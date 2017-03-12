Экс-президента Сербии и Черногории приговорили к трем годам заключения за коррупцию

Кроме того, бывшему чиновнику придется вернуть государству 1,2 млн евро, передает DW.

Марович признался в своих преступлениях, в частности в том, что злоупотреблял должностью ради получения выгоды возглавляемой им криминальной группировкой, которая занималось сделками с недвижимостью в Будве, одном из крупнейших курортных центров Адриатического моря.

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Отмечается, что хотя Черногория и имеет высокий уровень коррупции, Марович - первый высокопоставленный чиновник, который попадет за это преступление в тюрьму. Обычно обвиняемые в коррупции чиновники или пользуются покровительством собственных партий, или затягивают рассмотрение дела, пока их нельзя будет привлечь к ответственности в связи со сроком давности преступлений.

Осуждение Маровича стало ударом по правящей Демократической партии социалистов Черногории и премьер-министру Мило Джукановичу. Последний сам постоянно оказывается в центре коррупционных скандалов, которые касаются сделок с недвижимостью и строительством. Кроме того, по данным СМИ, в Италии Джукановича подозревают в организации сети сбыта контрабандных сигарет.