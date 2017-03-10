Юнкер: Brexit - это не конец ЕС

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе после переговоров с лидерами стран-членов ЕС относительно Brexit, передает Европейская правда.

"Мне не нравится Brexit, потому что я бы хотел быть в одной лодке с британцами. Но Brexit не является концом ЕС, это не конец нашего развития, это не конец наших континентальных амбиций", - сказал Юнкер.

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"Наша главная цель сейчас - держать в единстве 27 стран-членов ЕС (после выхода Британии из ЕС)", - добавил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Ранее Туск призвал к политическому единству 27 стран-членов ЕС в будущих переговорах по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС заявила, что Лондон и Евросоюз готовы перейти к переговорам по Brexit. Она подтвердила, что Британия применит статью 50 договора о ЕС до конца этого месяца.

Как сообщал УНИАН, власти Великобритании могут отказаться от выплаты 60 миллиардов евро Европейскому Союзу после выхода из сообщества.