Американские сенаторы угрожают сорвать вступление России в ВТО

Ряд влиятельных американских сенаторов направили торговому представителю США Сьюзан ШВАБ письмо с угрозой воспрепятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию из-за сотрудничества с Ираном в атомной области. Об этом сообщает интернет-версия газеты The Wall Street Jornal, в распоряжении которой оказался текст письма.

Четверо сенаторов, включая представителя республиканцев от штата Юта Оррина ХЭТЧА, требуют от Москвы полностью прекратить строительство атомной электростанции в Бушере, передает Лента.ру. Законодатели опасаются, что Тегеран сможет обогащать уран, используемый как топливо на станции, для конечного применения в ядерном оружии. "Нас тревожит сама возможность того, что Иран научится обогащать ядерное топливо. Мы выражаем глубокую озабоченность тем, что Россия ускоряет этот процесс", - говорится в письме.

26 сентября Россия и Иран подписали дополнительное соглашение к контракту о строительстве станции в Бушере. В соответствие с ним, физический пуск АЭС должен произойти в сентябре 2007 года, а энергетический - в ноябре 2007 года. Кроме того, стороны договорились начать поставки топлива не позднее, чем за шесть месяцев до физического пуска.

Россия уже 13 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО, и надеялась решить этот вопрос до начала саммита «Большой восьмерки», которые проходил в июле в Санкт-Петербурге. Переговоры забуксовали из-за вопросов, связанных с торговлей сельскохозяйственной продукцией, и озабоченности США защитой интеллектуальной собственности от пиратов в России.

США является последним партнером, с кем Россия пока не завершила двусторонние переговоры по присоединению к ВТО.