Меркель считает нужным прекратить конфликт с Турцией

Как заявила Меркель во вторник, 7 марта, неблагоразумно, обвиняя Турцию в наступлении на свободу слова, отвечать ей тем же. При этом, по ее словам, и турецкие политики должны выступать в Германии с "открытым забралом".

Ранее в тот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил немецкие власти в систематическом препятствовании выступлениям турецких политиков.

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"Давление, оказываемое на турецкое население в Германии, неприемлемо. С друзьями так не поступают", - заявил он, выступая с балкона резиденции генерального консула в Гамбурге.

Вместе с этим Чавушоглу заметил, что для Анкары важны хорошие отношения с Берлином. Заявления турецкого политика прозвучали накануне встречи с его немецким коллегой, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel).

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сознательно организовывает провокации, надеясь таким образом повысить явку на референдуме среди турецкого населения ФРГ. Всего в Германии проживают около 1,4 миллиона турок.

Ряд агитационных мероприятий турецких политиков в Германии были отменены по соображениям безопасности. Выступления связаны с референдумом по внесению изменений в конституцию Турции, которые позволят перейти к президентской форме правления. Референдум пройдет в середине апреля.