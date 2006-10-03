Евросоюз готов быть посредником между Россией и Грузией

Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения.

Как передает радио «Свобода», член Еврокомиссии , побывавшая в Тбилиси, заявила, что Евросоюз готов выступить в роли посредника при урегулировании спорных вопросов между Россией и Грузией.

Соединенные Штаты призвали Россию и Грузию "воздержаться от агрессивной риторики".

По сообщениям российских СМИ, Президент России Владимир ПУТИН в телефонном разговоре с Президентом США Джорджем БУШЕМ заявил, что Москва считает неприемлемой какую-либо поддержку другими государствами "деструктивной" - по выражению В.ПУТИНА - политики Грузии.