Американец расстрелял 10 школьниц

В графстве Ланкастер (штат Пенсильвания, США) вооруженный преступник убил трех и ранил семерых школьниц, после чего застрелился сам.

Об этом сообщил журналистам начальник управления полиции штата Пенсильвания Джеффри МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

По его словам, вооруженный 32-летный водитель грузовика Чарльз Карл Робертс захватил в заложники учащихся небольшой сельской школы религиозной общины амишей, в которой в тот момент находились 27 школьников.

Преступник отпустил 15 мальчиков, а также четырех взрослых женщин, оставив в школе, состоявшей из одного небольшого деревянного строения, только девочек.

При этом он забаррикадировался в школе поленьями, которые привез на своем грузовике, и отказался вести переговоры с подоспевшей к тому моменту полицией. Затем, выстроив свои жертвы возле классной доски, преступник связал ноги всех девочек веревкой и начал стрелять им в голову. После этого он застрелился сам.

По данным полиции, на месте преступления Ч.Робертс оставил несколько записок, в которых идет речь о самоубийстве. Уже находясь внутри школы, он позвонил своей жене и сообщил, что больше не может жить так, как жил раньше.

"Похоже, что он хотел за что-то отомстить своим жертвам-девочкам", - сказал Дж.МИЛЛЕР, не сообщив других подробностей о содержании записок и разговора Ч.Робертса с женой.

Ч.Робертс жил на соседней со школой улице и в течение многих лет возил молоко. У него было трое детей и каких-либо правонарушений за ним замечено не было.

Случившаяся в понедельник трагедия - это уже третий по счету инцидент со стрельбой в средних школах США за последнюю неделю.