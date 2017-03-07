Der Spiegel: Не поддаваться на провокации

Об этом пишет Себастьян Фишер в статье "Не поддаваться на провокации", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Подлое сравнение с нацистами – политическая классика, которая обычно заканчивается плохо для того, кто ее использует. Тем не менее, ее по-прежнему используют те, у кого закончились аргументы. Они считают, им остается только провокация. Метод противодействия простой и сложный одновременно: не поддаваться на провокации.

Именно такая политическая борьба сейчас идет между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и правительством Германии.

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На нацистское сравнение Эрдогана в выходные Ангела Меркель отреагировала сдержанно. "Такие неуместные высказывания даже нельзя комментировать всерьез", - сказала канцлер. Они дисквалифицируют сами себя, так как преуменьшают преступления нацистов.

Один-ноль в пользу Меркель.

Вот только это вовсе не решает спор по поводу выступления турецкого министра или Эрдогана в Германии. Сейчас запланированное на вторник выступление министра иностранных дел Турции Чавушоглу в Гамбурге запрещено. Недостаточная противопожарная защита, так мотивировали свое решение компетентные региональные власти в Гамбурге.

Представители Анкары соревнуются за голоса 1,4 миллиона человек, проживающих в Германии, которые должны проголосовать на референдуме в апреле. Речь идет о превращении государства в автократию Эрдогана. Но большинства голосов у президента нет, более того, по данным опросов, треть избирателей отвергает реформы его партии ПСР.

Поэтому, вероятно, он нападает на Германию. Поэтому он пытается создать образ врага, спровоцировать ответную реакцию и, таким образом, заполучить поддержку турецких избирателей.

Намерения Эрдогана довольно прозрачны, но от этого не легче. Это можно было увидеть в понедельник на совещании правления ХДС с Меркель. Участники позже назвали спорные дебаты борьбой между разумом и животом, между резкой реакцией и холодным рассудком.

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Неужели они оставили те немецкие муниципалитеты, которые запретили выступления министра Турции из соображений безопасности? Что если сейчас сам Эрдоган объявит о своем визите – чего, по данным Министерства иностранных дел, еще никогда не было? И разве не нужно реагировать на растущее возмущение внутри партии?

По данным участников, Меркель также "решительно" отклонила сравнение Эрдогана. Тем не менее, она настаивала на том, что запреты на выступления для турецких политиков не имеют смысла. Они только усугубляют напряженность в немецко-турецких отношениях.

Заместитель председателя ХДС Юлия Клёкнер сказала, что неразумно, давать "Турции возможность, представить себя в роли мученика". "Наша демократия сохраняет свободу мнения, Эрдоган может приехать, но ему здесь не рады". Но если "на нашей территории" он станет призывать к смертной казни и повторять сравнения с нацистами, "то мы должны запретить его политические выступления в Германии".

Через представителя правительства Меркель подчеркнула, что сейчас не ведется работа над "какими-либо запретами на въезд". И позже она повторила это сама. Выступления членов турецкого правительства в Германии "возможны в рамках прав и законов, которые действуют у нас, если эти выступления будут должным образом, своевременно и открыто объявлены и утверждены".

"Интересно посмотреть, каким будет ответ"

В понедельник Меркель снова призвала свою партию вести себя сдержанно. Это отчаянная затея, учитывая начало предвыборной кампании в Германии. Заместитель председателя СДПГ и министр иностранных дел Зигмар Габриэль в понедельник также согласился с Меркель, он говорил о принципе свободы выражения мнения. В прошлом Эрдоган часто выступал с речами в Германии, сказал Габриэль в кулуарах собрания министров иностранных дел в Брюсселе. Однако, нельзя позволять, чтобы на мероприятиях преобладали эмоции, и безопасность оказывалась под угрозой.

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Идея канцлера Австрии Кристиана Керна о запрете агитации турецких политиков во всех странах ЕС, не нашла поддержки Германии. Но в этом вопросе социал-демократа не поддерживают даже партнеры по коалиции из АНП.

Остается еще предложение лидера "Зеленых" Чема Оздемира о выступлении немецких политиков в Турции. "Я был бы готов поехать туда и устроить митинг, если Анкара гарантирует мою безопасность", - сказал Оздемир ARD. "Интересно посмотреть, каким был бы ответ".

Конечно, Оздемир уже давно в режиме избирательной кампании. Но, тем не менее, это хорошая идея.