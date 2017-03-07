Перед Гаагским судом протестуют родственники погибших в катастрофе МН17 (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, пять человек стоят перед Дворцом мира, где расположен Международный суд ООН, держа в руках плакаты «Справедливости для МН17» и фото погибших.

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По словам отца одного из погибших в катастрофе, он пришел к Дворцу мира, зная, что сегодня в суде будет выступать российская сторона.

«Мы знаем, что сейчас происходит суд по иску Украины против России, который тоже касается MH17. Я отец парня, который был убит в рейсе MH17. Вчера мы слышали, как Россия отвергает свою ответственность. И я пришел сюда сегодня, чтобы убедить каждого, что мы ищем правду и ничего, кроме правды. И этот суд будет полезным в обвинениях России, что это преступление, за которое он должен понести ответственность», – сказал он.

Вместе с тем родственники погибших также обвиняют Украину за то, что она не перекрыла воздушное пространство.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.