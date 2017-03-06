Neue Zürcher Zeitung: Северная Корея стреляет ракетами по Японии

Об этом пишет Матиас Мюллер в статье "Северная Корея стреляет ракетами по Японии", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Второй раз за короткий промежуток времени Северная Корея испытала баллистические ракеты и тем самым нарушила санкции ООН. В понедельник утром, примерно в 7.30 по южнокорейскому времени, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о запуске четырех ракет, которые после почти 1000-километрового полета упали в Японском море. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, три из них упали в исключительной экономической зоне страны. Люди и объекты не повреждены, говорилось в заявлении.

Пхеньян выпустил четыре ракеты из военной базы Тончанг-ри, расположенной на северо-западе страны, недалеко от границы с Китаем. Ранее, в середине февраля, Северная Корея успешно провела испытания ракеты средней дальности, которая также упала в Японском море.

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Опасения Пхеньяна

В южнокорейских СМИ появились предположения, что Северная Корея впервые выпустила ракеты дальнего радиуса действия. Лидер Ким Чен Ын в своей новогодней речи в январе заявил, что армия будет проводить такие испытания в ближайшее время. Тем не менее, сразу после этого, появилось опровержение Сеула. Они не считают, что Северная Корея проводила испытания сразу четырех ракет дальнего радиуса действия. Технический прогресс еще не достиг такого уровня, заявили в Южной Корее.

Поэтому эксперты полагают, что Северная Корея использовала ракеты ближней или средней дальности. Так, Пхеньян отреагировал на совместные военные учения "Foal Eagle 2017" американских и южнокорейских войск на полуострове. Учения начались на прошлой неделе и продлятся до конца апреля. В Южной Корее, развернуто 28 000 американских солдат.

Министерство обороны в Вашингтоне указывает на оборонительный характер военных учений, которые периодически проходят вот уже почти 40 лет. Но Пхеньян считает, что США и Южная Корея готовят вторжение на севере. Так же воинственно, Северная Корея отвечает на ежегодные военные маневры.

Ким Чен Ын выставляет Пекин на посмешище

Недавний тест еще раз показывает, насколько Пхеньян отдалился от Пекина. Ранее Китай ввел запрет на импорт угля из братской страны, в ответ на это, на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ри Киль Сон поехал в столицу КНР. Там он встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Но, несмотря на эту встречу, Ким Чен Ын продолжает провокации.

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По мнению властей в Пекине, испытания проводятся в особенно сложное время. В середине марта состоится Национальный народный конгресс Китая, на который приедет вся политическая элита страны. И каждое испытание доказывает Вашингтону и Сеулу, что им срочно необходима система ПРО Thaad, чтобы защититься от северокорейского агрессора.

Своим поведением Пхеньян косвенно унижает Пекин: Ким демонстрирует международной общественности, как мало влияния у Китая, и, тем самым, утверждает идею установки Thaad. Но Пекин отвергает эту систему, потому что опасается, что в будущем с помощью продуманной радиолокационной системы, американцы смогут получить более четкое представление о деятельности Народно-освободительной армии.