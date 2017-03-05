В США умер основоположник современной трансплантологии

Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте университета в Питтсбурге, где Старзл проработал последние 35 лет, передает РБК.

«Он был силой природы, которая охватывала все вокруг него в свою орбиту <...>. Его работы в области неврологии, обмена веществ, трансплантации и иммунологии подарили жизнь и надежду бесчисленным пациентам, его учение в этих областях знаний распространилось и дало возможность лечить многих практикам и исследователям во всем мире», — приводит пресс-служба университета слова семьи хирурга.

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​Хирург-трансплантолог Томас Старзл провел первую в истории операцию по трансплантации печени человеку в 1963 году, спустя несколько лет, в 1967 году, провел первую успешную операцию по пересадке печени. Он является автором более чем 2 тыс. научных работ, четырех книг и 292 глав в сборных работах о методиках иммуносупрессивной терапии, методиках мультиорганного изъятия донорских органов, разрабатывал принципы генной терапии врожденных метаболических заболеваний. Также совершил первую симультанную пересадку печени и сердца шестилетней девочке.

Ученый был удостоен множеством наград, в том числе премии Ласкера, национальной научной медали США, медали Джона Скотта, международной премии короля Фейсала и многих других.