В Сомали за два дня умерли от голода более ста человек

На юге Сомали от голода, вызванного продолжающейся засухой, за два дня погибли более 110 человек. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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"Это сложная ситуация для животноводов и домашнего скота. Люди также страдают от голода и диареи. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек", - заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.

"Правительство Сомали сделает все возможное, чтобы спасти людей, и мы призываем граждан страны помочь умирающим сомалийцам", - добавил он.

По данным АР, власти впервые сообщили о погибших с того момента, как во вторник объявили о национальной катастрофе. По оценкам ООН, около 5 миллионов жителей Африканского Рога нуждаются в помощи на фоне разворачивающегося голода. Издание отмечает, что в 2011 году из-за голода в Сомали погибли 260 тысяч человек.