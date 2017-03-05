Трамп назначил пресс-секретарем Госдепа ведущую любимого телешоу - Bloomberg

Новым пресс-секретарем Госдепартамента США станет ведущая с телеканала Fox News Хизер Науэрт. Об этом Bloomberg сообщили два источника, знакомых с ходом назначения.

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Науэрт – 47-летняя ведущая утреннего шоу Fox & Friends. Она уже приняла это предложение, но официально о назначении еще не объявляли. На электронное письмо с просьбой о комментарии она также не ответила.

Хизер Науэрт будет голосом и лицом Госдепа. В Госдепе заявили, что встречи с прессой возобновятся 6 марта, их будет вести исполняющий обязанности пресс-секретаря Марк Тонер.

Трамп неоднократно хвалил Fox & Friends - говорил, что он был поклонником шоу "в течение длительного времени".